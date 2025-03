Com salário de R$ 39 mil, MPF abre inscrições para concurso público

As localidades das vagas serão definidas pelo Conselho Superior do MPF - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Está aberta nesta segunda-feira, 24, a inscrição para o concurso do Ministério Público Federal (MPF). São oferecidas 58 vagas para o cargo de procurador da República e contará com salário inicial de R$ 39.753,22.

A vaga é destinada a graduados em Direito com três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do diploma. Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de abril no site do MPF.

O candidato deverá acessar a página do concurso, preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$250.

As provas serão divididas em objetivas, subjetivas, orais e de títulos. O exame será aplicado no dia 29 de junho, de acordo com o edital do certame.

Está prevista entre as vagas a reserva de 10% às pessoas com deficiência, 5% para pessoas indígenas e 20% para pessoas negras. As localidades das vagas serão definidas pelo Conselho Superior do MPF, após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas.

As nomeações estão condicionadas à disponibilidade orçamentária e à necessidade do serviço. A seleção será válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.