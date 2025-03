UFRB anuncia concurso com 68 vagas para professor

A divulgação da data de inscrição será anunciada no site da universidade - Foto: UFRB | Divulgação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) anunciou nesta segunda-feira, 17, a divulgação de um concurso público que ofertará 68 vagas para professor.

Os aprovados serão alocados em sete cidades baianas. Entre elas, Feira de Santana, Santo Amaro, Cachoeira,São Félix, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Amargosa. A divulgação da data de inscrição será anunciada no site da universidade, e a taxa de inscrição será de R$ 280.

O concurso contará com etapas de Prova Didática (PD); Defesa de Memorial (ME); Prova de Títulos (PT); Prova Prática (PP) - quando necessário.

O edital com as informações sobre os requisitos exigidos para cada vaga, assim como as fases do concurso, inscrições, datas, prazos e procedimentos para realização das provas, será divulgado em breve neste site.