Concurso para professores: 3 dicas porretas para carreira docente

Neste ano, diversas instituições abriram oportunidades para carreira docente - Foto: Freepik/Divulgação

Na Bahia, diversas oportunidades garantem vagas para quem pretende seguir na carreira docente em universidades federais. Neste ano, instituições como a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) estão com inscrições abertas para concursos públicos que chegam a pagar até R$ 5,9 mil.

Entre as vagas estão oportunidades de professor de Língua Portuguesa, Matemática, Nutrição, Bioquímica, Direito e muito mais. Alguns certames passam por etapas como provas didáticas, provas de títulos, provas práticas e muito mais, que variam entre universidades.

Para estas etapas, muitos candidatos são tomados pela ansiedade e nervosismo, que podem atrapalhar o desempenho, mas algumas dicas podem ser fundamentais para o bom desenvolvimento das fases. Confira:

Leia bem o edital

Assim como em todos os concursos públicos, ler o edital é a etapa mais importante durante a preparação para as provas. Isso porque, é neste documento que estão todas as informações, ou quase todos os conteúdos que devem cair no certame.

Muitas pessoas já têm noção de qual área querem atuar: isso facilita a preparação para o concurso porque o conhecimento da área e as regras são familiares.

Se prepare para a prova didática

Nessa etapa, os candidatos precisam se preparar para uma apresentação de uma aula simulada. É como se o professor deve ensinar um conteúdo específico para uma banca avaliadora.

A sugestão entre especialistas é se preparar com antecedência, já que o tema geralmente é sorteado e os candidatos têm um tempo determinado para preparar e apresentar o conteúdo. Não há mistério: o edital dará informações sobre o tempo de apresentação, os critérios de avaliação, o uso de recursos didáticos e as instruções sobre a preparação do conteúdo.

Além disso, especialistas apontam que nessa etapa é preciso que os candidatos se atente à clareza, argumentação e principalmente à oratória, que deve ser afastada de posicionamentos políticos, gírias, e até a tonalidade da voz.

Atualize o seu currículo

Isso deve ser um ponto essencial para todos os candidatos, afinal, essa também é uma etapa eliminatória e classificatória, a depender do concurso público. O currículo Lattes é um dos principais recursos para quem está nessa jornada em busca de uma vaga como servidor público.

A dica é cuidar da atualização das informações e, especialmente, para a organização dos documentos. É importante colocar os certificados na ordem. Para quem tem especializações ou pós-graduação, é importante se atentar para a validação dos diplomas no Brasil, principalmente para quem tem mestrado ou doutorado fora do país. Há risco de a inscrição não ser homologada.