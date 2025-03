Banrisul divulga concurso com 100 vagas e salários de R$ 5 mil

O período de inscrição ocorre de 20 de março a 22 de abril - Foto: Divulgação

Foi lançado nesta quinta-feira, 13, o edital do concurso do Banrisul, instituição financeira do estado do Rio Grande do Sul, que está oferecendo 100 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação II, com salário inicial de R$ 5.012,25.

Além disso, a oportunidade oferece ainda gratificação no valor de R$ 835,37, cesta-alimentação de R$ 1.284,24, auxílio-refeição de R$ 1.110,12, participação nos lucros e resultados, possibilidade de ascensão na carreira, plano de saúde e odontológico, previdência privada, além de outros benefícios

As vagas são divididas em quatro áreas: Administração de Banco de Dados; Desenvolvimento de Software; Tecnologia: Segurança, Infra e Operação; e Transformação Digital e Gestão de TI. As provas avaliarão conhecimentos básicos e específicos de cada área, com aplicação prevista para o dia 15 de junho. O edital completo pode ser verificado no site do Cebraspe, mesmo local onde serão realizadas as inscrições.

As provas, objetivas e discursivas, serão executadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O período de inscrição ocorre de 20 de março a 22 de abril, por meio do site mediante o pagamento de taxa de R$ 132,00.

As vagas são para trabalhar em Porto Alegre/RS em jornada de 30 horas semanais, com possibilidade de trabalho parcialmente remoto para algumas áreas. É exigida graduação em Tecnologia da Informação (TI). Entretanto, também serão aceitas inscrições de candidatos de outras formações, desde que pós-graduados na área de TI, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária de, no mínimo, 360 horas.