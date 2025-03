Banco do Brasil convoca mais 450 aprovado em concurso de 2022

O resultado final foi publicado em julho de 2023 - Foto: Arquivo

Mais 450 candidatos que fizeram concurso do Banco do Brasil em 2022 e foram aprovados para o cargo de agente de tecnologia devem ser convocados previamente. Ainda de acordo com a instituição financeira, o processo seletivo tem outros 591 habilitados em cadastro de reserva.

A seleção reuniu 1,5 milhão de inscritos. Foram oferecidas cerca seis mil vagas de nível médio, distribuídas entre os cargos de agente comercial e agente de tecnologia, sendo quatro mil chances imediatas e duas mil para cadastro de reserva. O resultado final foi publicado em julho de 2023.

“Com as novas convocações, reforçamos nosso compromisso com a inovação e com o desenvolvimento social. Temos investido para melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes, fortalecer os avanços tecnológicos e continuar próximo e relevante na vida das pessoas”, destaca Marisa Reghini, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia do Banco do Brasil.

A seleção atual, segundo BB, tem validade até julho deste ano. O banco destaca ainda que todos os aprovados no mesmo certame para a função de agente comercial já tomaram posse no BB.