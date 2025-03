Concurso do TCE-SP oferece 63 vagas com salários de até R$ 17 mil

As vagas para trabalhar no TCE-SP estão distribuídas por diversas regiões do estado, - Foto: Reprodução/TCE-SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) vai abrir nos próximos dias as inscrições para o concurso que vai preencher 63 vagas com salários que chegam a R$ 17 mil. O edital foi publicado hoje, e serão 59 vagas imediatas para a primeira posição, e outras quatro para o setor administrativo.

Com salários iniciais de R$ 17.742,05, os candidatos devem ter nível superior, em grau de bacharel, nas áreas específicas: Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas.

As inscrições abrem às 10h do dia 17 de março, e vão até 24 de abril. Os interessados devem se candidatar através do site da Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de 82 reais, que deve ser paga até o dia 5 de abril.

A solicitação de isenção da taxa vai poder ser solicitada até o dia 21 de março. Entre os que têm direito, destaque para doadores de sangue e para 50% de isenção para estudantes que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estejam desempregados. As inscrições e pedidos de isenção devem ser feitas através do link.

As vagas para trabalhar no TCE-SP estão distribuídas por diversas regiões do estado, como Araçatuba, Araras, Fernandópolis, Andradina e Itapeva. O destaque fica para a capital, com 41 vagas no total.

Das 63 vagas disponíveis, 12 são destinados a candidados negros (autodeclarados pretos ou pardos) e duas para pessoas com deficiência.