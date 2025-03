Confira os concursos de tribunais com salários de até R$ 14,8 mil

Concursos de tribunais oferecem salários de até R$ 14,8 mil - Foto: Divulgação

Quem está buscando uma vaga no funcionalismo público deve também estar de olho nos concursos da justiça brasileira, isso porque as instituições públicas estão com vagas abertas com salários que chegam a até R$ 14,8 mil.

Apesar de muitas oportunidades estarem previstas para este ano, até o momento, apenas o Superior Tribunal Militar (STM) e o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) estão com concursos públicos em andamento.

Confira os concursos abertos:

Superior Tribunal Militar (STM)

As inscrições para o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM) foram abertas na sexta-feira, 7, e seguem até o dia 4 de abril, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso. As inscrições têm taxa que variam de R$ 80 a R$ 120.

São 80 vagas imediatas destinadas aos cargos de analista judiciário e técnico judiciário em diversas áreas de atuação, como administração, polícia judicial, tecnologia da informação, comunicação social e contabilidade. Todas as vagas são de nível superior.

Elas serão distribuídas nos estados do Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e São Paulo (SP).

Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66, conforme o cargo, e jornada de trabalho de 40 horas semanais para analistas e técnicos judiciários.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos. Somente para os cargos de analista judiciário terá a prova discursiva. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 8 de junho de 2025, em todas as 27 capitais do país, além de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS)

Tribunal de Justiça Militar de SP

Também está em andamento o concurso público para o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM SP) , para níveis médio e superior, com salários iniciais entre R$ 6.770,87 (Técnico) e R$ 8.311,19 (Analista).

A empresa escolhida para a banca foi a Fundação Vunesp, a mesma responsável pelo último certame, realizado em 2023.

O concurso será destinado à oferta de quatro vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva. Serão 2 vagas para Analista de Segurança da Informação Judiciário, uma vaga para Analista de Banco de Dados Judiciário, uma vaga para Técnico em Informática Judiciário e cadastro reserva para Analista em Comunicação e Processamento de dados Judiciário.