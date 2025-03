Abertas inscrições para concurso da UFOB; salários chegam a R$ 5,9 mil

Os salários podem chegar a R$ 5,9 mil, incluindo auxílio alimentação - Foto: Divulgação

O concurso público da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) está com inscrições abertas para 31 vagas voltadas aos níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 5,9 mil, incluindo auxílio alimentação.

As oportunidades são para atuar em Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória, onde há campus da universidade.

As inscrições seguem até o dia 24 de março no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame, e custam R$ 120 e R$150 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente.

O concurso constará de provas escritas, com 65 questões de português, administração pública, informática básica e conhecimentos específicos. As provas serão aplicadas no dia 18 de maio, nas cidades no turno da manhã para os cargos de nível médio e no da tarde para os de nível superior. A duração será de 4 horas.

O regime de trabalho será de 40 horas semanais, exceto para médicos, que terão jornada de 20 horas. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contado a partir da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFOB.

Do total de vagas existentes para cada cargo e das que forem criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão destinadas a pessoas pretas e pardas e 10% para pessoas com deficiência.