CNU: Lista final de aprovados é atualizada após desistências

Na sexta-feira, 28, foram divulgadas 194 listas com os resultados finais de cada cargo do concurso - Foto: Reprodução | Internet

Uma atualização na lista final de aprovados do nível superior no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o "Enem dos concursos” foi publicada nesta segunda-feira, 4, por conta de "possíveis inconsistências nos resultados divulgados no dia 28 de fevereiro".

De acordo com o Ministério da Gestão, foi solicitado à Cesgranrio, banca responsável pela realização do CPNU, a confirmação de todas as listas. "Esse trabalho foi realizado desde o fim de semana e indicou que, ao processar a lista final de resultados, o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas", diz o ministério em nota.

"Esse procedimento fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta. Essa situação já foi resolvida e as novas listas já estão disponíveis na área do candidato."

O MGI afirma que a nova lista contempla essa situação, o tratamento dado aos candidatos sub judice e a necessidade de reclassificar como candidatos de ampla concorrência pessoas que ingressaram no concurso como cotistas, mas não foram confirmadas como tal nas bancas.

"Em decorrência dos critérios acima descritos e da reinclusão, nas convocações para cursos de formação de candidatos que haviam confirmado vaga nos dias 11 e 18 de fevereiro, outros candidatos chamados para cargos com curso de formação nas listas anteriores ao dia 28 ou no próprio dia 28 tiveram sua situação alterada."

Na sexta-feira, 28, foram divulgadas 194 listas com os resultados finais de cada cargo do concurso, mas o governo informou que precisaria de "tempo adicional para processar as listas finais do certame". O resultado foi divulgado por volta das 17h, no site da Cesgranrio.

A classificação definitiva dos candidatos de nível médio (bloco 8 do concurso) saiu no último dia 4. Porém, para os participantes de nível superior (blocos 1 a 7), a divulgação estava sendo feita em etapas.