Concurso da UFSB tem salário de R$ 4,9 mil e está com inscrição aberta

Os salários podem chegar a R$ 4,9 mil, incluindo auxílio alimentação - Foto: Divulgação/UFSB

Mais de 70 vagas estão sendo oferecidas em um novo concurso público da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 26. Os salários podem chegar a R$ 4,9 mil, incluindo auxílio alimentação.

As oportunidades são para atuar em qualquer um dos três campi da UFSB ou reitoria, localizados em Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame.

As taxas de inscrições custam R$ 120 e R$150 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente. Têm direito à isenção de pagamento da inscrição até 26 de fevereiro os participantes do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.

As provas acontecerão no dia 18 de maio, em Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Itabuna, Porto Seguro, Salvador e Teixeira de Freitas, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os de nível superior. A duração será de quatro horas.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contado a partir da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFSB.