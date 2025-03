Aeronáutica abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8,2 mil

Aplicação das provas escritas ocorrerão em 16 de junho - Foto: Reprodução | FAB

O concurso público da Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições aberta com 345 vagas para Exames de Admissão e salários de até R$ 8.245, além de adicionais previstos em lei. Para fazer as inscrições para acessar o site da Aeronáutica até 17 de março. O valor da taxa é de R$ 150.

As oportunidades são destinadas às especialidades de medicina, odontologia, farmácia, engenharia, capelania e quadro de apoio. Todas as vagas são de nível superior. Para cada área é exigido uma idade máxima até o dia 31 de dezembro de 2026:

35 anos para os cargos de médicos, dentistas, farmacêuticos e engenheiros;

32 anos para o cargo de oficial de apoio;

Entre 30 e 40 anos para capelães.

Compõem o certame: provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de condicionamento físico, e validação de documentos.

Para o cargo de oficial de apoio, a idade máxima é de 32 anos até a mesma data. Para capelões, a faixa etária é de 30 a 40 anos, também até 31 de dezembro de 2026

A aplicação das provas escritas ocorrerão em 16 de junho. O concurso terá várias etapas, incluindo provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de condicionamento físico e validação de documentos. As provas escritas estão previstas para o dia 16 de junho.