CNEN: aberta a inscrição para concurso com salário de R$ 14,7 mil

A entidade está oferecendo 150 vagas em seis estados e Distrito Federal - Foto: Reprodução | Senado Federal

Foi aberta nesta terça-feira, 18, a inscrição do concurso público da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que oferece 150 vagas de níveis médio e superior com salário de até R$ 14.734,44.

São oferecidas 30 vagas para Técnico (nível médio), inicial de R$ 5.997,54; 25 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia (nível superior), inicial de R$ 13.498; 15 para Pesquisador (nível superior), salário inicial de R$ 14.734,44e 80 para Tecnologista (nível superior), inicial de R$ 13.498.

As inscrições podem ser feitas pelo site do IADES, banca organizadora do certame, e seguem até o dia 16 de março. A seleção será realizada em duas etapas. A primeira com quatro fases - prova objetiva, prova discursiva, prova oral e defesa de memorial. A segunda com apenas uma fase - avaliação de títulos e experiência profissional.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas capitais de Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, no dia 27 de abril.

Os aprovados poderão ser lotados em diversas unidades da CNEN pelo país, localizadas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Abadia de Goiás (GO), Poços de Caldas (MG) e Brasília.