MP-BA abre inscrições para seleção de estágio em Direito e ADM

Sede do MPBA no Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Foto: Divulgação

O Ministério Público da da Bahia (MP-BA) abriu inscrições de estágio para estudantes de pós-graduação e graduação do curso de Direito e Administração, além de alunos do Ensino Médio.

As vagas estão disponíveis em Salvador e são para regime presencial, por um período máximo de 24 meses. As bolsas de pagamento variam entre R$ 600 e R$ 2.200, a depender da função.

O processo seletivo será feito com provas aplicadas na modalidade virtual. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de março de 2025, exclusivamente através do site da instituição organizadora. Os candidatos deverão estar regularmente matriculados e cursando em Instituição de Ensino público ou privado, conveniada com o Ministério Público da Bahia.

Os valores da taxa de inscrição são de R$ 70 para os cursos de pós-graduação, R$ 50 para os de graduação e R$ 20 para o Ensino Médio.

Os estagiários de graduação e ensino médio cumprirão a carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, conforme turno indicado no ato da inscrição.

Para os estudantes de pós-graduação, o horário será estabelecido de acordo com a necessidade da área em que o selecionado irá desenvolver as atividades, totalizando a jornada máxima de 6 horas diárias e 30 semanais.