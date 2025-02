Com salário de até 14 mil, Comissão de Energia Nuclear lança concurso

As remunerações vão de R$ 3.867,27 a R$ 14.734,44, já incluídas as gratificações - Foto: Reprodução | Senado Federal

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) lançou nesta segunda-feira, 3, o edital de um concurso que oferece 150 vagas para níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 3.867,27 a R$ 14.734,44, já incluídas as gratificações.

São oferecidas 30 vagas para Técnico (nível médio); 25 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia (nível superior); 15 para Pesquisador (nível superior) e 80 para Tecnologista (nível superior).

O certame terá responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), que atuará como banca organizadora As vagas serão distribuídas entre suas unidades técnico-científicas (UTC). Os candidatos serão distribuídos nas cidades de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Abadia de Goiás (GO), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF).

O concurso será dividido em quatro etapas: prova objetiva (todos os cargos), prova discursiva (apenas Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista – Apoio), prova oral (apenas Pesquisador e Tecnologista- Finalística) e prova de títulos (todos os cargos). Confira o edital.

Os valores, considerando a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT) com 80 pontos, são: R$ 8.431,89 para Pesquisador Adjunto, R$ 7.492,77 para Analista e Tecnologista, e R$ 3.667,43 para Técnico.