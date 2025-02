Concurso MPU: Veja 4 dicas de como se preparar para o certame

As inscrições para o concurso do MPU segue aberta até dia 27 de fevereiro - Foto: Divulgação

Até o dia 27 de fevereiro, as inscrições para o concurso do Ministério Público da União (MPU) estão abertas para 172 vagas nos cargos de Técnico e Analista em diferentes áreas de formação, em diferentes estados —, além do cadastro de reserva. O salário inicial chega a até R$ 13.994,78.

Para o cargo de Analista, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78. As oportunidades são para graduados em direito, biblioteconomia, comunicação social, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, antropologia, arquitetura, biologia, contabilidade, economia, engenharia, entre outros. Já para o cargo de Técnico, o salário inicial é de R$ 8.529,65. As funções se restringem às áreas de administração, enfermagem e polícia institucional.

Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição que varia conforme o cargo, sendo: R$ 120 para analista e R$ 95 para técnico. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Para se preparar para o certame, a especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio, aponta que é preciso prestar atenção ao que o edital exige, principalmente aos conteúdos que estão disponibilizados pela FGV, banca responsável pelo concurso. Confira 4 dicas de como se preparar para o concurso do MPU.

Principais temas

A professora explica que o principal assunto em concursos próprios do MPU inclui Direito Constitucional, Direito Administrativo e Língua Portuguesa. Temas como a legislação específica do MPU e Noções de Informática também são comumente abordados nas provas.

“Independentemente do concurso, você deve focar em uma análise da banca. Há muito conteúdo disponibilizado pela FGV. Contudo, não se limite a ela, pois, para determinados conteúdos como Legislações específicas do órgão, você precisará procurar outras vias”, disse a professora

Conteúdos por Nível

Para o nível médio, ela aconselha que o foco esteja em conhecimentos gerais e específicos, como Noções de Direito e Administração. Já para o nível superior, aprofunda-se mais em Direito, além de temas específicos da profissão pretendida, variando segundo a área de atuação dentro do MPU.

Preparação por Nível

Rose Sampaio aconselha que quem quiser garantir uma vaga no MPU, através do concurso, precisa ter domínio das noções básicas de Direito e uma boa compreensão dos conteúdos gerais, principalmente Português que é a disciplina mais complexa na FGV, “sendo a disciplina que mais reprova em editais organizados por ela”.

Para o nível superior, ela recomenda uma análise detalhada do edital, acompanhada de estudo contínuo das legislações pertinentes e simulados voltados às questões práticas e teóricas.

Começando a estudar

“Quem está começando a preparação para o MPU deve começar com um bom cronograma de estudos, abordando primeiro os assuntos gerais do edital. Vale investir em materiais de qualidade e, se possível, cursos preparatórios especializados. O uso de resumos e mapas mentais, também, pode ajudar na memorização eficaz dos temas fundamentais”, continuou ela.