É fake! Banco do Brasil alerta sobre ‘golpe do falso concurso’

Instituição financeira veio a público alertar sobre o golpe - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um falso anúncio de concurso com prazo de inscrições próximas a encerrar fizeram o Banco do Brasil (BB) vir a público e alertar a população sobre ‘golpe do falso concurso’ utilizando o nome da instituição financeira.

O golpe começa com uma falsa página de inscrição para um concurso do BB. Ao clicar no link do site falso, o usuário é direcionado para uma outra página, que solicita o pagamento de uma quantia via PIX ou boleto para a inscrição e aquisição de material de estudo.

Além disso, os criminosos também utilizaram um perfil no Instagram para espalhar notícias falsas sobre outros concursos públicos. Após receber reclamações de vítimas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, o BB denunciou o caso às autoridades e conseguiu tirar do ar o site e a página do Instagram usados pelos criminosos.

Em nota, o Banco do Brasil ressalta que não há inscrições abertas para nenhum concurso e não há previsão para um novo processo seletivo.