Concurso público da Sefaz-RJ vai pagar até R$ 27,4 mil

O salário para o cargo de auditor pode chegar até R$ 27,4 mil - Foto: Reprodução

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou nesta sexta-feira, 31, os editais de dois concursos públicos para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que oferecem 240 vagas - sendo 73 vagas imediatas e 167 oportunidades em cadastro reserva para Analista de Finanças Públicas e Auditor Fiscal. O salário para o cargo de auditor pode chegar até R$ 27,4 mil.

Ambos os cargos são direcionados para nível superior e devem pagar para auditor fiscal da Receita Estadual, o vencimento base é de R$ 5.387,39, acrescido de um prêmio de produtividade fiscal de R$ 22.043,55, totalizando R$ 27.430,94.

Já para Analista em Finanças Públicas, o vencimento base é de R$ 6.788,13, somado a uma Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA) de R$ 3.394,06, resultando em um total de R$ 10.182,19.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 28 de fevereiro de 2025, efetuadas exclusivamente pelo site www.cebraspe.org.br, com taxa de R$ 222,00 a R$ 252,00. O pagamento da taxa pode ser feito até 21 de março, e os pedidos de isenção podem ser realizados até 28 de fevereiro.

Para as vagas de analista, as provas serão aplicadas em abril deste ano. Para as vagas de auditor fiscal, em maio. O resultado será divulgado em junho. O concurso será separado por quatro etapas: Prova objetiva (eliminatória e classificatória); Prova discursiva (eliminatória e classificatória); Avaliação de títulos (classificatória) e Curso de formação (eliminatório, apenas para candidatos a analistas).