SAEB abre 173 vagas para processo seletivo REDA; confira

A pontuação máxima será de 10 pontos - Foto: Freepik/Divulgação

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) abriu um processo seletivo com 173 vagas imediatas para contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. As oportunidades são para profissionais com nível superior.

As funções temporárias disponíveis são de Técnico de Nível Superior Temporário nas áreas de Administração, Direito, Tecnologia da Informação, Contabilidade ou Economia, Psicólogo, ou qualquer área de formação, que exigem formação de nível superior.

O edital tem vagas para lotação nos municípios de Salvador, Brumado, Guanambi, Irecê, Paulo Afonso e Valença, com contratação pelo prazo determinado de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período e uma única vez.

A remuneração mensal total ofertada varia de R$ 3.373,21 a R$ 3.523,95, para atuação em jornadas de 30 ou 40 horas semanais. Além das oportunidades destinadas à ampla concorrência, o processo seletivo reserva vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros.

Como se inscrever?

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site de Seleções do Governo do Estado da Bahia, a partir das 8h de 10 de fevereiro até as 23h59 de 14 de fevereiro de 2025.

É dever do candidato manter sob sua guarda o Aviso Eletrônico gerado ao término da sua inscrição.

Seleção dos candidatos

A avaliação dos profissionais inscritos no processo seletivo se dará a partir de uma única etapa, de avaliação curricular, com natureza eliminatória e classificatória, em que serão pontuados aspectos sobre qualificação e experiência profissional.

A pontuação máxima será de 10 pontos, e serão habilitados os profissionais que atingirem nota igual ou superior a 7,0 pontos.

Edital e outros detalhes

O processo seletivo simplificado será válido por um ano, a contar da data da publicação da sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Administração.

Para saber mais detalhes, é preciso ler o edital disponível no site do Diário Oficial do Estado da Bahia, edição de 30 de janeiro de 2025, localizado a partir da página 10.