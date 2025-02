Salário de R$ 8 mil: Concurso do ICMBio tem inscrição até esta segunda

São ofertadas 120 oportunidades para os cargos de analista administrativo e 230 para analista ambiental - Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) terminam nesta segunda-feira, 27. Ao todo, são oferecidas 350 oportunidades de nível superior para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, com salário inicial de R$ 8.817,72.

As inscrições no concurso já tinham sido encerradas, mas foram reabertas na sexta-feira, 17. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca responsável pela organização do certame.

Ao todo são ofertadas 120 oportunidades para os cargos de analista administrativo e 230 para analista ambiental, ambos de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A maioria das vagas é para atuar na sede do ICMBio, em Brasília. As demais posições estão distribuídas nas diferentes unidades do Brasil.

Leia mais

>> Mais de 20 concursos públicos para ficar de olho em 2025

>> Concurso do Ibama oferece 460 vagas, com salário inicial de R$ 9.994

>> Primeira vez? Confira 5 dicas de preparação para concursos de 2025

Do total de postos a serem preenchidos agora, 20% são reservados para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site da banca. As taxas de participação variam conforme o cargo escolhido. Para analista administrativo, o valor da taxa é R$ 93; para analista ambiental: R$ 99.

A aplicação das provas objetivas e discursiva foi adiada para o dia 30 de fevereiro de 2025, de acordo com o cronograma divulgado. As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de analista administrativo terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão realizadas no turno da tarde.

Os exames objetivos serão compostos por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Já a prova discursiva consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de tema constante dos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo.