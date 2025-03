CNU: resultado final é publicado no Diário Oficial da União

Mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram para o que ficou conhecido como "ENEM dos concursos" - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Após atualização na lista final de aprovados do nível superior no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta sexta-feira, 7, o resultado final do “Enem dos Concursos”, no Diário Oficial da União.

Os candidatos aprovados em cargos que não exigem curso de formação poderão ser contratados ainda no mês de março, segundo a pasta, a depender da aprovação final do Orçamento, que está parado no Congresso Nacional.

Os aprovados que precisam fazer curso de formação, terão que se matricular no órgão ou na escola pública que dará o curso. Os aprovados precisam acompanhar as datas na página do candidato no portal do CNU.

IBGE

No caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o órgão publicou as regras da prova que será aplicada aos aprovados no cargo de pesquisador em informações geográficas e estatísticas, na terceira fase do concurso. O edital pode ser acessado no site do órgão e na área do candidato no CNU.

As provas estão previstas para acontecer em 228 cidades — os aprovados estão espalhados em 908 municípios, sendo um terço formado por candidatos incluídos nas vagas destinadas para pretos e pardos, pessoas com deficiência e indígenas.

Os convocados para o curso de formação em outras vagas devem fazer a matrícula a partir da próxima segunda-feira (10). A participação é de caráter eliminatório e classificatório. Apenas os aprovados nesta etapa serão contratados.

Lista de espera

O CNU tem uma lista de espera com mais de 13 mil nomes, chamada de banco de candidatos. A ideia da Gestão é ter concorrentes classificados e preparados para ocupar vagas futuras que surgirem ao longo do tempo. O banco será similar ao que ocorre hoje com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira a relação de aprovados no Diário Oficial da união clicando neste link.