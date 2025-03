CNU: Governo alerta para tentativa de golpe envolvendo segunda edição

O comunicado, publicado no domingo, 9, esclarece que golpistas estão espalhando informações falsas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) alertou os interessados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) sobre uma tentativa de golpe envolvendo processo de inscrição do certame.

O comunicado, publicado no domingo, 9, esclarece que golpistas estão espalhando informações falsas sobre a abertura das inscrições para o certame.

“Atenção! O MGI informa que as inscrições para o CPNU 2025 ainda não estão abertas. Fiquem atentos e não caiam em golpes”, disse em nota.

O ministério ainda reforça que todas as atualizações sobre o concurso serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais do governo. Segundo a previsão do MGI, o edital de abertura do CNU 2025 será publicado ainda neste mês, e as provas estão agendadas para agosto.

