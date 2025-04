Luciano Huck, Ana Maria e Ratinho: descubra os salários mais altos da TV

Luciano Huck, Ana Maria e Ratinho - Foto: Divulgação | Globo e SBT

A televisão brasileira é uma grande "fábrica de talentos" e, nas últimas décadas, tem feito vários apresentadores milionários. A Globo, por exemplo, é uma das emissoras que pagam milhões aos maiores comunicadores da TV, como Luciano Huck, Ana Maria Braga e Eliana. Mas você faz ideia de quais os salários mais altos da TV?

Os canais televisivos têm como regra não divulgar os valores que pagam para seus profissionais. Essa é uma estratégia que as direções utilizam para evitar mudanças entre as empresas. No entanto, frequentemente vazam os salários de nomes que marcam presença na vida dos brasileiros.

O que faz um apresentador de TV?

Os brasileiros têm como tradição acompanhar os mais diferentes programas de entretenimento. Eles fazem parte da rotina da população. Por isso, inclusive, os comandantes dos formatos ganham tão bem. Afinal, muitos conseguem marcar de forma impressionante a vida de muita gente.

Um apresentador de programa de TV tem como função principal mediar a exibição de programas de televisão, mas principalmente ser a intermediação entre a emissora e o público.

Eles guiam os conteúdos dos programas, apresentando pautas, entrevistando convidados, e interagindo com a audiência.

Há casos em que os apresentadores participam das reuniões para criação de roteiros e definição de pautas, mas isso não é uma obrigação. Eles também fazem as empresas lucrarem com os merchans durante as atrações apresentadas.

Luciano Huck

Luciano Huck já é considerado um dos principais nomes da televisão atual. O apresentador assumiu o posto de Fausto Silva como titular do Domingão e também como o líder em salário na Globo.

Os rumores apontam para o fato de que o marido de Angélica consegue faturar R$ 3,5 milhões fixos mensais, além de R$ 7 milhões quando somados os contratos publicitários.

O Domingão com Huck, comandado semanalmente por ele, é um dos mais lucrativos do canal, que investe pesado em formatos estrangeiros para ele.

O programa seguiu a linha que Faustão já apresentava, mas ganhou novos quadros, como o Batalha do Lip Sync e Quem Quer Ser um Milionário?.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga está quase no topo da lista dos maiores salários da TV. Com anos de experiência, a apresentadora do tradicional Mais Você faz sucesso com as receitas que apresenta, mas também como a forma em que viraliza.

A veterana sempre se destaca pela forma como transmite as informações e se entrega nas entrevistas. Além disso, ela é uma grande vendedoras de produtos no programa.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a loira fatura R$ 2 milhões mensais, mas o valor chega a R$ 3,2 milhões com publicidade.

Celso Portiolli

Celso Portiolli ganha salário alto | Foto: Reprodução | Instagram

Celso Portiolli é o principal nome do SBT da atualidade. Considerado o "sucessor" de Silvio Santos, o famoso segue no comando do Domingo Legal e, desde a saída de Eliana da empresa, passou a ficar 7 horas com seu programa.

O apresentador começou a carreira na produção e depois passou a substituir nomes importantes da empresa, como Angélica e Gugu.

Após assumir o tradicional dominical da TV, Portiolli passou a ver o seu nome estourar. Há rumores de que ele possui um contrato de R$ 800 mil mensais.

Ana Hickmann

Ana Hickmann entrou na Record em 2004 para participar de um quadro em revista eletrônica ganhando R$ 80 mil mensais. No entanto, hoje ela é um dos grandes nomes da emissora e observou o seu salário mudar radicalmente.

À frente do Hoje em Dia, ao lado de outros apresentadores, a ex-modelo chegou a ver o seu salário passr a ser R$ 300 mil por mês, além dos valores de publicidade.

Na última renovação de contrato, porém, Hickmann estabeleceu um novo teto salarial: R$ 161 mil.

Marcos Mion

Marcos Mion ganha bem na Globo | Foto: Reprodução | Globo

Marcos Mion começou a sua carreira nos anos de 1990 e, aos poucos, ganhou espaço em várias emissoras, como MTV, Band e Record, antes de chegar à Globo em 2021. Ele agora é um dos apresentadores mais bem pagos da Globo.

No comando do Caldeirão com Mion, o comunicador fatura cerca de R$ 1,2 milhão. Ele consegue aumentar as receitas com as publicidades que faz durante o semanal.

Eliana

Ex-apresentadora infantil, Eliana é um dos maiores nomes da televisão brasileira. A apresentadora conseguiu fazer uma transição de sucesso ao deixar o público infantil e assumir papel de falar com a família. Ela conduziu programas na Record e no SBT, onde saiu em 2024.

A loira fechou contrato com a Globo em julho do ano passado e pode chegar a R$ 3 milhões mensais, dependendo de cotas de publicidade. De acordo com informações do Observatório da TV, o salário base de Eliana é de cerca de R$ 450 mil por mês.

Atualmente ela comanda o The Masked Singer Brasil, além do Saia Justa, no GNT. A famosa também é a responsável por projetos especiais da emissora, como o Vem Que Tem e o Especial LED.

Ratinho (Carlos Massa)

Ratinho é muito conhecido por programas policias que fez no começo da carreira, mas também pelos testes de DNA e barracos em suas atrações. Atualmente no SBT, ele é dono de emissoras de rádio e TV, mas ainda recebe muito bem do canal aberto.

Atualmente, o comunicador divide custos e receitas com o SBT pelo horário de seu programa noturno. Há rumores de que o seu salário chegue a R$ 2 milhões mensais.

Fundada por ele em 2008, a Rede Massa possui cinco emissoras afiliadas do SBT no Paraná e quase 80 emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. Ele também é dono de fazendas e possui um instituto.