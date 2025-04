Galvão Bueno some de transmissão e causa estranheza ao vivo

Galvão Bueno passou por problema em transmissão - Foto: Reprodução | Prime Vídeo

Galvão Bueno narrou pela primeira vez um jogo fora da Globo, neste sábado, 5. No entanto, o primeiro dia com o microfone do Prime Vídeo não saiu como ele imaginava.

O apresentador enfrentou um problema técnico logo no começo da partida entre Corinthians e Vasco, na Neo Química Arena.

A bola rolou sem a voz de Galvão na transmissão. O momento provocou uma grande estranheza e boatos nas redes sociais. A equipe não explicou o caso, mas disse que ocorreu um "problema", e que o narrador logo entraria na transmissão.

Na sequência, no entanto, o narrador do Prime Video ressaltou que o sinal de sua cabine na Neo Química Arena "caiu completamente" em uma pane. Mauro Naves e Vanderlei Luxemburgo completaram o comando da narração com o ex-Globo.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas reagiram. "A Amazon Prime fez a maior propaganda sobre a volta do Galvão, tem mais de 10 minutos de jogo, já até saiu gol e ele simplesmente sumiu da transmissão", disse uma pessoa.

"Galvão Bueno simplesmente sumiu na transmissão e ninguém fala absolutamente nada sobre isso", observou outro. "Que transmissão completamente amadora essa da Amazon. O Galvão sumiu e não dão a menor satisfação do que aconteceu com o velho", escreveu um terceiro.