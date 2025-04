VÍDEO: Datena se irrita com repórter ao vivo e momento viraliza na web

Datena perdeu a paciência com repórter - Foto: Reprodução | SBT

Uma confusão de nomes ao vivo gerou um momento constrangedor entre Datena e a repórter Nicole Bonetti, durante a edição do 'Tá na Hora', exibida pelo SBT na tarde da última quinta-feira, 10. O apresentador perdeu a paciência e se irritou ao ser corrigido por Nicole, causando repercussão nas redes sociais.

O desentendimento começou quando Datena chamou a jornalista ao vivo para falar sobre uma operação da Polícia Federal que tinha como alvo o prefeito Rodrigo Manga, em Sorocaba (SP). No entanto, ao chamá-la de “Daniele”, foi corrigido pela repórter: “Eu sou a Nicole, aqui de Sorocaba”.

Datena, incomodado com a interrupção, tentou justificar: "Ah, então obrigado, Nicole. Me disseram aqui que era a Daniele que estava aí, então muito obrigado".

Mais adiante, Datena voltou a cometer o mesmo erro, elogiando a “Daniele” enquanto ainda falava com Nicole. A repórter permaneceu em silêncio, o que levou o apresentador a acreditar que a transmissão havia caído. Quando ela retomou a fala, esclareceu novamente: “Perdão, é que eu sou a Nicole, por isso eu achei que você estava conversando com outra pessoa”.

Foi nesse momento que Datena perdeu a paciência: “Tá bom, Nicole. Olha, por gentileza, quando você ouvir um apresentador te chamar, depois você reclama. Fala primeiro a notícia que você tem que dar e [depois] fala ‘olha, vocês se enganaram’. O mais importante é a notícia aqui. O apresentador fica em segundo plano. Desculpa a nossa falha, é que escreveram um outro nome aqui”.

Diante da repercussão, Datena se pronunciou por meio de vídeo obtido pelo Portal LeoDias. “Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas à minha companheira de trabalho do SBT Sorocaba, Nicole Bonetti. [...] Em um programa ao vivo, onde você lê centenas de nomes ao mesmo tempo, tudo muito rápido, você tem que reagir rápido, então é difícil guardar nomes. Inclusive, eu sou novo na casa e não conheço todos os repórteres da rede do SBT — vou passar a conhecer com o passar do tempo em que eu estiver lá”, justificou.

O apresentador fez questão de elogiar a colega: “Com a sua capacidade, com a sua forma de dar as notícias, você vai ter uma carreira brilhante. [...] Mais uma vez, desculpas por talvez não ter me expressado bem em relação a você.”

Veja o vídeo do momento: