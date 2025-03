Jessica Senra rompe o silêncio sobre saída da TV Bahia: "Conflito"

Jessica Senra deixou a TV há três meses - Foto: Reprodução | TV Bahia

A jornalista Jessica Senra falou pela primeira vez sobre a sua saída da TV Bahia há três meses. Em um vídeo publicado em uma rede social na manhã desta sexta-feira, 7, a comunicadora, que decidiu focar em projetos pessoais e profissionais, compartilhou os medos e as angústias que viveu ao se despedir do jornalismo diário.

Senra disse que o jornalismo sempre foi a sua grande paixão e principal razão de viver, de buscar se aprimorar, se desenvolver, “não só como profissional, mas como ser humano também”.

“Então, imagina aí o conflito de sentimentos, de emoções, ao perceber e ter que dizer em voz alta: não quero mais isso. Foram muitos meses de angústia, de medo mesmo, medo de dizer não ao conhecido, de deixar para trás um lugar privilegiado na comunicação baiana”, iniciou.

Segundo ela, deixar as condições de trabalho e os profissionais que faziam parte de sua equipe eram fatores que influenciavam o conflito de sentimentos. “Mas o conforto começou a ficar desconfortável, e eu comecei a sentir que queria fazer outras coisas, que queria me realizar de outras maneiras. Mas de que maneira? E aí, minha gente, eu preciso ser bem sincera com vocês. Eu ainda não sei”, afirmou.

Jessica Senra disse ainda que recebeu muitas perguntas sobre onde iria ser o novo trabalho e quais funções ela teria. Esses detalhes, no entanto, ainda não foram definidos. “Eu não sei. E esse não sei é também muito angustiante. Eu dei um passo importante, difícil, de dizer o que eu não quero. Agora eu preciso dar novos passos pra entender o que eu quero. Dar outros passos pra construir um novo caminho”, ressaltou.

A jornalista seguiu: “Eu quero continuar compartilhando o conhecimento, quero continuar provocando reflexões, impactos que levem a mudanças positivas pra que a gente possa fazer o que a gente quer. Para que as pessoas vivam melhor, para que vivam mais felizes, para que a sociedade seja mais justa e mais confortável para todo mundo”.

Assista ao vídeo: