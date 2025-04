Grave! Ex de Cauã Reymond expõe ator após brigas na Globo: “Violência”

Mariana Goldfarb e Cauã Reymond - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, falou pela primeira vez sobre as polêmicas que estão vindo à tona sobre o ator. A modelo fez uma publicação nos stories do Instagram nesta quarta-feira, 15.

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo.. está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu Goldfarb.

Story de Mariana Goldfarb | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mariana frequentemente faz desabafos sobre um antigo relacionamento tóxico nas redes sociais e internautas sempre atribuem as críticas a Cauã.

Briga com Bella Campos

Segundo a Veja, Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo nos últimos dias. A discussão teria começado por que o intérprete de César teria reclamado da atuação dela na novela ‘Vale Tudo’ para a direção da novela.

Confrontado por Bella, que teria apontado o dedo na cara dele, Reymond teria negado que tenha feito qualquer crítica à ela e tentado se explicar. Ao final, eles teriam se abraçado e cada um seguindo o rumo, deixando, aparentemente, tudo resolvido.

Posteriormente, foi divulgado que a briga teria começado antes das primeiras semanas de gravação. Bela teria afirmado, para o ator e para a direção, que ele é “debochado”, “mau colega”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Bate-boca com Humberto Carrão

Após viralizar a briga do ator com Bella Campos nos bastidores de ‘Vale Tudo’, jogaram luz sobre mais uma confusão do famoso, dessa vez com Humberto Carrão, que interpreta Afonso na novela.

A situação entre os dois teria quase chegado às vias de fato. Uma pessoa da produção teria confirmado a situação ao colunista Valmir Moratelli, da Veja.

De acordo com ele, o bate-boca teria sido motivado por Carrão ser carinhoso com as pessoas que o rodeiam e gostar de contato físico enquanto conversa. Cauã, no entanto, teria perdido a paciência e reclamado: “Não toca em mim”.

Caso não é isolado

Cauã teria sido extremamente grosseiro com o colega de profissão em outra oportunidade e afirmado que iria agredi-lo caso o contato se repetisse.