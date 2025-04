Cauã Reymond e +: relembre brigas e surubão nos bastidores da TV

Cauã Reymond e Bella Campos protagonizaram confusão recente nos bastidores da TV Globo - Foto: Reprodução | Instagram e Divulgação

Algumas polêmicas sobre Cauã Reymond nos bastidores de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, estão vindo à tona. Mas se engana quem pensa que confusões como essas nos corredores dos estúdios de televisão no Brasil são coisas recentes.

Vale lembrar que, primeiro, o Cauã brigou com Bella Campos. Segundo a Veja, eles teriam discutido no estacionamento dos estúdios da emissora. A discussão teria começado por que o intérprete de César na atração global teria reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Confrontado por Bella, que teria apontado o dedo na cara dele, Reymond teria negado que tenha feito qualquer crítica à ela e tentou se explicar. Ao final, eles teriam se abraçado e cada um seguindo o rumo, deixando, aparentemente, tudo resolvido.

Posteriormente, foi divulgado que a briga teria começado antes das primeiras semanas de gravação. Bela teria afirmado, para o ator e para a direção, que ele é “debochado”, “mau colega”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Cauã Reymond x Humberto Carrão

Após viralizar a briga do ator com Bella Campos, jogaram luz sobre mais uma confusão do famoso, dessa vez com Humberto Carrão, que interpreta Afonso na novela. A situação entre os dois teria quase chegado às vias de fato. Uma pessoa da produção teria confirmado a situação ao colunista Valmir Moratelli, da Veja.

Segundo ele, o bate boca teria sido motivado por Carrão ser carinhoso com as pessoas que o rodeiam e gostar de contato físico enquanto conversa. Cauã, no entanto, teria perdido a paciência e reclamado: “Não toca em mim”.

Cauã teria sido extremamente grosseiro com o colega de profissão em outra oportunidade e afirmado que iria agredi-lo caso o contato se repetisse.

Relembre outras polêmicas que aconteceram nos bastidores da televisão brasileira:

Camila Queiroz x Globo

'Verdades Secretas 2' | Foto: Divulgação

Responsável por interpretar a protagonista de 'Verdades Secretas 2', de 2015, Camila Queiroz acabou se envolvendo em uma briga com a Globo, por divergências no contrato. A emissora alegou que não conseguiria atender as exigências de Camila.

A personagem morreu na versão que foi ao ar via streaming. Quando a novela foi exibida na TV, no entanto, o final foi diferente.

"Surubão de Noronha"

'O Sétimo Guardião' | Foto: Divulgação

A novela 'O Sétimo Guardião', de 2018, acabou ficando mais conhecida pela confusão nos bastidores e pelo "Surubão de Noronha" do que por sua história.

Tudo começou quando José Loreto e Débora Nascimento terminaram o casamento, após boatos de que o ator estava se envolvendo com a colega de cena Marina Ruy Barbosa.

Os boatos diziam que o romance teria começado em Fernando de Noronha, no hotel de Bruno Gagliasso, então protagonista da atração. O termo "surubão de Noronha" viralizou em fevereiro daquele ano, logo após a separação de Débora Nascimento e José Loreto.

Chay Suede x diretor de 'Rebelde'

'Rebelde' | Foto: Divulgação

Durante as gravações da versão brasileira de 'Rebelde', de 2012, Chay Suede teria entrado em uma grande discussão com o diretor Daniel Guivelder.

Segundo informações da colunista Patricia Kogut, o ator teria apontado uma faca ao superior.

O galã nega ter chegado a tanto, mas admite que houve uma briga. No fim, quem foi afastado da trama foi o diretor.

Dado Dolabella e suposta agressão na Record

Dado Dolabella também se envolveu em confusão nos bastidores. Ele viveria um dos protagonistas da novela 'Vitória', da Record, mas sua história não foi para frente.

O ator foi acusado de agredir um dos produtores durante as gravações, ainda no início da novela, em Curaçao, no Caribe. Foi aberta queixa contra Dolabella e, para não perderem os capítulos já gravados com ele, decidiram dar fim à vida do personagem.

"Prefiro não acreditar que a Record esteja agindo desta forma", disse na época.

Vera Fischer x Felipe Camargo

'Pátria Minha' | Foto: Divulgação

Vera Fischer e Felipe Camargo eram um casal e trabalhavam juntos na novela ‘Pátria Minha’, de 1994. As brigas dos dois eram intensas e constantes, gerando atrasos e confusões nas gravações.

Em um momento drástico, a personagem de Vera precisou "sumir" por três semanas, enquanto ela se recuperava de uma fratura no antebraço, resultado de uma das discussões com Felipe. Os dois terminaram demitidos e seus personagens morreram em um incêndio.

Treta nos bastidores de 'América'

A novela de Glória Perez trocou de diretor logo depois da estreia, pois a autora e o diretor Jayme Monjardim discordavam sobre a escolha do casal principal da trama, segundo o Notícias da TV.

Ela queria Deborah Secco e Murilo Benício; ele, Camila Morgado e Marcos Palmeira. Acabou que Jayme foi substituído por Marcos Schechtman e Mario Lucio Vaz na direção da trama.