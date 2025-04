Gentili diz que acusado de estuprar famosa passou mão em seu pênis

Danilo Gentili comentou polêmica do momento - Foto: Divulgação | SBT

Danilo Gentili decidiu quebrar o silêncio a respeito da denúncia feita por sua ex-assistente de palco, Juliana Oliveira, que acusa Otávio Mesquita de estupro.

O apresentador garantiu que não foi omisso em relação ao caso envolvendo a famosa e alegou que, na mesma ocasião, durante gravação do The Noite, do SBT, Mesquita teria passado a mão em seu pênis.

Ao comentar sobre o vídeo do suposto estupro sofrido por Juliana, Danilo Gentili declarou que o colega de emissora desceria vestido de Batman e teria o auxílio de Oliveira.

"Não vi de onde eu estava ele passando a mão na Juliana, mas ele pegou no meu pau, mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau", pontuou.

O humorista ainda comentou que Otávio "passou do ponto", mas sinalizou que na ocasião a colega não disse ter sido estuprada por Mesquita.

"Ela falou: 'cara chato do caralho, desceu lá e me passou a mão'. Na minha cabeça, a reclamação dela é a que sempre fizeram do Mesquita: 'velho chato, inconveniente' Se eu tivesse recebido denúncia em tom de estupro, a história seria outra", garantiu.

Danilo Gentili comenta postura que teve com Juliana Oliveira

O contratado do SBT disse ainda que a ex-funcionária do canal da família Abravanel somente o procurou para falar sobre o assunto em 2020, quando relatou o suposto estupro.

"Em dezembro de 2020, quatro anos e meio depois, estoura na mídia que a Dani Calabresa denunciou o Marcius Melhem e, somente nesse dia, a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso de que o que aconteceu naquele dia [da gravação] foi um crime sexual. Nunca tive essa informação antes, nem que ela queria fazer tal denúncia", desabafou.

Ele ressaltou que dispôs a ajudar Oliveira e quis denunciar Otávio à polícia, mas ela não teria deixado. Gentili ainda declarou que ofereceu suporte jurídico e financeiro à famosa, mas mesmo assim ela não quis dar continuidade à denúncia.

Sobre o outro apresentador, ele ainda comentou: "Otávio Mesquita pegou no meu pau e passou a mão na Juliana porque ele é inconveniente. Mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau, assim como entendo que a juliana não me estuprou quando meteu o dedo no meu c*. Entendo que foram brincadeiras".