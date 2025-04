Juliana Oliveira quebra o silêncio e detalha estupro

Juliana Oliveira quebrou o silêncio e se manifestou publicamente sobre a acusação de estupro que fez contra Otávio Mesquita - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Juliana Oliveira quebrou o silêncio e se manifestou publicamente sobre a acusação de estupro que fez contra Otávio Mesquita. A ex-assistente de palco do ‘The Noite’ publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 15, e contou detalhes sobre o ocorrido.

“Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que, na hora de ir valendo, é o que vocês viram”, relembrou ela, descrevendo a situação que pode ser vista na gravação que viralizou na web.

“O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito, eu dei chega para lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele, ele colocou. Ele não parava. Aquilo não foi consentido. É nítido o meu desconforto no vídeo”, completou.

A famosa ainda contou que reclamou do caso com a direção em 2016, mas nada foi feito. “Eu reclamei, sim, com o Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo”, disparou.

“Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no The Noite. Muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro, eu era trancada no banheiro até ele sair... E eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu... Como se a culpada fosse eu... Como se a criminosa fosse eu”, reforçou.

Juliana também confessou que tinha medo de denunciar Otávio e perder seu emprego. “Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele, era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia”, disse ela.

“Saindo do The Noite [em 2024], eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de tempo para apurar”, concluiu.