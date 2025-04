1 ano de Davi Brito: a vida do baiano antes, durante e depois do BBB

Davi Brito teve uma trajetória marcada por polêmicas e confusões - Foto: Foto: Reprodução | Instagram | TV Globo

17 de abril de 2024, dia da grande final do Big Brother Brasil, que consagrou Davi Brito como o campeão da 24ª edição do maior reality show das TV Globo. Quase um ano depois do grande dia e o nome do ex-motorista por aplicativo continua sendo um dos mais comentados nas redes sociais, mas o que será que faz o baiano ser esse fenômeno midiático?

Marcado por uma série de polêmicas desde sua entrada no programa, o ex-BBB viveu um pós-reality imerso nos holofotes, com direito a término de casamento, denúncia de agressão, ataque de haters, batalha judicial e quase paternidade.

Relembre tudo:

Infância pobre e comoção

Desde que foi anunciado com um dos competidores do “Puxadinho”, dinâmica que apresentou treze pessoas para serem escolhidas pelo público e entrar no confinamento, o baiano chamou a atenção dos telespectadores da TV Globo.

Humilde e espontâneo, o rapaz revelou que passou por uma infância pobre e queria disputar o prêmio milionário do reality para mudar de vida e realizar seu maior sonho: ingressar na faculdade de medicina e concluir a graduação.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar”, disse ele durante a chamada oficial do programa.

o baiano davi do puxadinho:



- não tinha instagram, mas teve que fazer por conta do bbb 24

- não tem tv em casa

- é motorista de aplicativo

- e tem crush no léo santana



um pipoca raiz!!!! #BBB24



pic.twitter.com/U8h6Z7Fqsm — matheus (@whomath) January 8, 2024

Davi não tinha redes sociais e acabou criando um perfil no Instagram poucos dias antes de ser anunciado oficialmente como um brother. Ele chegou a ganhar mais de 100 mil seguidores após ter sua chamada exibida no programa ‘Fantástico’, se tornando um dos queridinhos do público.

Natural de Salvador, na Bahia, o jovem de 21 anos venceu a disputa contra os outros competidores e conquistou 60, 94% dos votos, iniciando assim a sua trajetória de polêmicas e conquistas ao longo dos 100 dias de programa.

Das polêmicas ao pódio

A chegada de Davi na casa principal já deu o que falar entre os brothers, pois o rapaz revelou que não conhecia um dos participantes: o cantor Rodriguinho, que posteriormente seria um de seus principais rivais na edição.

Ao longo do programa, o soteropolitano ainda contou que nunca ouviu falar de personalidades famosas como Zezé Di Camargo, Deborah Secco, Bruna Marquezine, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes.

Gíria regional

Ainda nos primeiros dias de programa, Davi protagonizou uma discussão com Nizam Hayek e saiu pela casa afirmando que era homem e não tinha medo de brigar com o rapaz. “Eu sou homem, não sou viado”, disparou ele, visivelmente irritado.

Davi para Nizam: "Eu sou homem, parceiro! Não viaje comigo não. Eu sou homem nessa desgraça, não sou viado! Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem!" #BBB24



pic.twitter.com/Ht8xs9vg5e — CHOQUEI (@choquei) January 15, 2024

O comentário acabou sendo mal interpretada por outros participantes do programa, que chegaram a acusar Davi de homofobia. Entretanto, ele explicou aos colegas que a fala não possuía cunho discriminatório e era popularmente dita em sua cidade natal, Salvador.

Na web, diversos internautas saíram em defesa do rapaz e afirmaram que a expressão não passava de uma “gíria regional”, muito utilizada por outras pessoas na Bahia, colocando a frase em um dos assuntos mais comentados na rede social ‘X’, antigo Twitter.

“Calma aí calabreso!”

Engana-se quem pensa que Davi ficou calado após o ocorrido. O baiano seguiu causando polêmicas com suas falas e uma das mais marcantes foi durante uma discussão com Lucas Buda, em que ele debochou do professor de capoeira e utilizou a expressão “calma aí calabreso!”, patenteada pelo humorista Tony Tornado.

um ano desde que o mundo foi abaixo com uma frase do ícone maioral davi Brito: “calma aí calabreso”, uma frase do davi mudou o destino da maior festa do ano… foi doído demais! pic.twitter.com/Xx2inwCnBI — keury ✨ #BBB (@eukeuryyy) February 1, 2025

A fala foi novamente mal interpretada e Lucas acusou Davi de cometer gordofobia com ele, o comparando com uma calabresa, recebendo apoio de outras colegas, que já estavam cansadas das falas ofensivas do motorista.

O bordão acabou viralizando nas redes sociais e se tornou marca registrada do baiano e da companheira dele na época, a cozinheira Mani Reggo, que criou um lanche chamado “x-calabreso” para servir em sua barraca de lanches.

Quase desistência

Em certo momento do jogo, Davi passou a ser excluído pelos outros participantes da casa e não lidou muito bem com a rejeição. Conversando apenas com Isabelle Nogueira, sua única aliada, o rapaz demonstrou sinais de esgotamento mental e cogitou apertar o botão de desistência.

Isabelle passou a manhã inteira tentando convencer o amigo a voltar atrás em sua ideia, mas suas falas não obtiveram sucesso. Entretanto, Davi não desistiu do programa e foi chamado ao confessionário para conversar com a produção, sendo auxiliado por uma psicóloga.

Um trecho da conversa acabou vazando nas redes sociais, onde foi possivel ouvir uma das pessoas listando tudo o que o brother perderia se apertasse o botão, incluindo a bolsa integral que havia ganhado para cursar medicina, seu grande sonho.

Roupas na piscina

De volta ao jogo, Davi seguiu colecionando inimizades dentro da casa. Uma delas foi a trancista Leidy Elin, que protagonizou uma briga séria com ele, chegando a jogar todas as roupas do rapaz na piscina, juntamente com a mala dele.

Os dois discutiram após uma dinâmica do Sincerão e a carioca saiu em defesa da modelo Yasmin Brunet, uma das principais rivais de Davi na casa. “Você é mal-educado”, disparou Leidy. “E você é baixa! Você é baixa! Você é uma mulher baixa!”, retrucou o soteropolitano.

🚨 Gente do céu 😱 a Leidy Elin jogou as roupas do Davi Brito tudo dentro da piscina pic.twitter.com/NjFJsjMB0Z — Uó Portal (@UoPortal) March 12, 2024

Agressão e expulsão

Outra briga histórica de Davi foi com a cantora Wanessa Camargo, filha do sertanejo Zezé Di Camargo. A artista já havia declarado abertamente seu descontentamento com o colega e acabou se excedendo após uma festa, batendo na perna do motorista enquanto ele dormia.

A atitude foi vista como agressão e denunciada pelo próprio Davi à produção do reality. Após uma verificação minuciosa das imagens, os diretores optaram pela expulsão da famosa, que feriu a principal regra do programa ao agredir o colega.

🚨 EXPULSA! Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24 após Davi acusá-la de agressão.



Davi Brito havia reclamado sobre um tapa que a cantora havia dado na perna dele enquanto dormia.



Você acha que foi agressão? pic.twitter.com/iYx9723SRu — RAMON LISBÔA (@oRamonLisboa) March 2, 2024

Amizades e vitória

Apesar das polêmicas e tretas, Davi formou um grupo de amigos perto da grande final do reality show. Aliado de Isabelle Nogueira desde o começo, ele também se juntou a Matteus Amaral, protegendo o rapaz ao longo do jogo. Alane Dias e Beatriz Reis também tentaram se juntar ao trio, mas acabaram brigando com o baiano.

O trio Davi, Isabelle e Matteus foi para a final e disputou o prêmio de R$2,92 milhões. O jovem acabou levando a melhor e venceu o programa com 60,52% dos votos, contra 24,25% do gaúcho, que levou R$150 mil para casa, e 14,98% dos votos da amazonense, que garantiu R$ 50 mil.

Prêmios conquistados

Além da quantia milionária, Davi voltou para o bairro de Cajazeiras, em Salvador, com alguns prêmios conquistados durante as provas e dinâmicas realizadas no BBB. Dentre eles um carro no modelo Trailblazer, S10 High Country 2025, avaliado em cerca de R$ 303.000, consequência da vitória do primeiro lugar.

O participante também conquistou outro carro avaliado em R$ 281.900, R$ 130.000 em dinheiro, R$ 5.000 em eletrodomésticos, R$ 5.000 em comida por delivery, um celular, um videogame e dez anos de assinatura grátis da plataforma de streaming Globoplay.

Esposa ou namorada?

Mas como nem tudo são flores, a saída de Davi Brito rendeu um burburinho na web. O jovem demitiu toda sua equipe de assessoria, que era responsável pela imagem dele dentro do programa e deu uma declaração polêmica sobre sua relação com Mani Reggo, namorada que o apoiou durante todos os 100 dias.

Em entrevista ao programa ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga, da TV Globo, Davi afirmou que Mani era apenas sua namorada e não sua esposa, como ele havia citado anteriormente dentro do reality show. Além de reforçar que os dois ainda estavam se conhecendo melhor.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado…Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”, disse ele.

Ana Maria Braga confessou que levou um susto durante a entrevista com Davi Brito, vencedor do BBB 24. A apresentadora do Mais Você recebeu o baiano no estúdio na última quarta-feira, dia 17, e se surpreendeu com a resposta dele sobre a relação com Mani Reggo. pic.twitter.com/8vfdIz4VQ6 — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 22, 2024

A fala acabou repercutindo nas redes sociais e muitos internautas criticaram a postura de Davi, afirmando que ele descartou a amada após ficar milionário. Dias depois, Mani publicou um texto em seu perfil do Instagram anunciando o fim do relacionamento, alegando que estava muito machucada com toda a situação.

Todo mundo odeia Davi

A entrevista foi apenas a ponta do iceberg para a avalanche de críticas que o campeão do BBB 24 passaria a receber nas redes sociais. Desde sua saída, Davi tem recebido ataques diversos nos comentários das fotos e vídeos de seu perfil do Instagram.

Ele deixou o reality com a marca de 10,5 milhões de seguidores no Instagram e perdeu mais de 2,5 milhões ao longo deste um ano após o reality, totalizando a marca de 8 milhões de seguidores atualmente.

O jovem também passou a ser taxado como “mentiroso” e “vexatório” ao fazer publicações em que aparece dançando, divulgando jogos de aposta e falando publicamente sobre suas conquistas e patrimônio conquistado com a fama.

Um dos momentos que ele foi mais criticado foi após a declaração de que não cursaria mais medicina, seu maior sonho antes de participar do programa. Davi fez um post em suas redes sociais e contou que os trabalhos que conseguiu após a fama tomavam muito seu tempo, deixando a área da saúde de escanteio.

Atualmente ele cursa Direito em uma universidade particular de Salvador e já compartilhou registros em sala de aula. Além de exibir os materiais escolares que comprou para utilizar ao longo dos 10 semestres do curso.

Abandono da Globo

A onda de haters também atingiu a relação do ex-brother com a TV Globo. Apesar de ter gravado um documentário logo após sua vitória, Davi foi jogado de escanteio pela agência de marketing da emissora, que seguiu responsável pela carreira de Fernanda Bande, Giovanna Pitel e Beatriz Reis.

Ele chegou a falar publicamente sobre o assunto e confessou que sentiu falta do acolhimento dos responsáveis pelo canal.

“A Globo teve todo o trabalho de assessoria, estavam em contato comigo pelo WhatsApp, colocaram uma pessoa de Salvador para estar perto de mim, mas eu acho que faltou mais proximidade, mais conexão, de falar: 'Se você não fizer ississo aqui, vai dar errado'. É uma emissora gigantesca, mas, quando eu saí do Big Brother, eu senti falta de pessoas ao meu lado para poder trabalhar”, disse ele durante sua entrevista ao jornalista Chico Barney.

“O que atrapalhou meu pós-BBB foi minha imaturidade do lado de fama, eu vou admitir. Quem cuidou das minhas redes sociais foi minha irmã [Raquel Brito], foi um trabalho espetacular. Ela aguentou até eu sair, mas, no pós, eu precisava de uma estrutura maior, uma assessoria que entendesse do assunto. A Globo me assessorou durante seis meses, mas depois eu fui morar em Salvador, e a Globo é no Rio, não tinha uma pessoa perto de mim”, completou.

Amores perigosos

Já a vida amorosa de Davi Brito ficou bem agitada após o fim do relacionamento dele com Mani Reggo. Dias depois do anúncio do término, em abril de 2024, o rapaz foi flagrado jantando em um restaurante de luxo com a influenciadora Bárbara Contreras.

Na época, ele afirmou que estava apenas conhecendo a moça e deixou claro que os dois não mantinham um relacionamento sério. “Eu sou um cara solteiro. Eu levei minha amiga pra jantar uma noite dessas e a galera: ‘Davi tá aqui'. Posso nem jantar, pô! Fui jantar, comer uma comida, eu não tenho direito de ir num restaurante mais porque ‘tá fazendo isso’, bora cancelar ele: ‘Tão só esperando eu escorregar na banana pra macetar’”, comentou ele, em entrevista ao podcast ‘PodPah’.

Entretanto, esse não foi o único romance do famoso. Em julho de 2024, ele assumiu publicamente seu namoro com a manauara Tamires Assis, que conheceu durante o Festival de Parintins, muito falado por Isabelle Nogueira durante o BBB 24.

Ele compartilhou algumas fotos ao lado da moça e declarou seu amor por ela. “Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais”, escreveu ele no comentário de uma foto da moça.

Porém o romance não foi para frente e rendeu um dos momentos mais marcantes da história de Davi, que foi quando Tamires estava viajando para a Bahia, a fim de vê-lo, e foi informada que não deveria vir pois ele estava doente. Ele chegou até a postar a foto de um termômetro, mas foi desmascarado pelos internautas, que encontraram a mesma foto no Google.

Medida protetiva

O romance com Tamires ainda rendeu uma medida protetiva contra Davi, que foi acusado de ameaça. A moça alegou que o famoso exibiu uma arma de fogo durante uma videochamada com ela e a ameaçou, denunciando ele na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher Plantão dos Vulneráveis.

O caso segue na Justiça e os advogados do ex-BBB tentaram derrubar a liminar que garante a medida protetiva, afirmando que os fatos apresentados por Tamires Assis eram exagerados e que não havia provas que ele representasse algum tipo de perigo para ela.

Processo judicial

Outro processo judicial com o nome de Davi Brito é a batalha dele contra a ex-namorada, Mani Reggo. A empresária entrou com um pedido de reconhecimento de união estável, exigindo metade do valor dos prêmios adquiridos pelo rapaz durante o BBB 24.

A decisão foi acatada em primeira instância pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador. Na ação, a magistrada considerou que a relação entre Davi e Mani era configurada como uma união estável com características de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme consta no Código Civil brasileiro.

Entretanto, os advogados do ex-BBB ainda podem recorrer ao processo e evitar o compartilhamento do dinheiro, que foi conquistado suadamente por ele durante os 100 dias do programa exibido na TV Globo.

Quase pai

A polêmica mais recente do ‘calabreso’ foi a gravidez de sua namorada mais recente, a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Na última semana, o famoso abriu uma live em seu perfil do Instagram e contou que a profissional de saúde estava à espera do primeiro filho deles.

“Não sei ainda o sexo, vamos fazer o chá de fralda. Estou à disposição 100% no que for preciso. Desde o dia que descobri já estou me movimentando”, declarou ele durante a gravação, reforçando que a gravidez não foi planejada pelo casal.

Entretanto, a moça acabou perdendo o bebê dias após o anúncio. “Davi recebeu a notícia de Adriana, que estava acompanhada de sua mãe e a caminho do Hospital Português, onde foi atendida pela emergência de maternidade. Após o contato com Davi, ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e receberam a notícia de que houve complicações na gestação. Será realizado um procedimento chamado curetagem”, disse a nota da assessoria, enviada ao portal de Leo Dias.

Término

Em meio a notícia da gestação, Davi anunciou o fim do romance com a moça. Ele publicou uma série de stories em seu perfil do Instagram, chorando, e contou que fez tudo por Adriana, mas ela o chamou de “mentiroso” e “lixo”.

“Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar. [...] A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou”, falou ele.

“Sabe de uma coisa, Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame e cuide de você. Eu sei que você disse que eu não presto, que sou um lixo, que sou mentiroso, que sou enganador, que sou tudo de ruim, que te usei para limpar minha imagem. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade”, completou.

Fenômeno

Apesar da série de polêmicas, é inegável que Davi Brito foi um dos maiores participantes da história do Big Brother Brasil. O baiano é considerado um grande nome da mídia e tudo o que ele faz rende audiência para as páginas de fofoca e os veículos de comunicação do país.

Tem quem goste ou desgoste, mas é impossível negar que Davi Brito é um fenômeno digital. Só nos resta saber qual será a próxima história marcante do campeão do BBB 24.