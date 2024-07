Davi Brito rasga elogios para musa do Boi Garantido

Musa do Boi Garantido correspondeu a Davi - Foto: Reprodução | Instagram

Solteiro desde que saiu do BBB 24, o baiano Davi Brito está soltinho. Depois de ser visto jantando com a influencer Bárbara Contreras em abril e estar sendo apontado como o novo affair da campeã da Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, desde o São João da Thay, o novo milionário rasgou elogios para uma das musas do Boi Garantido, na abertura do Festival Folclórico de Parintins, na noite desta quinta-feira, 27.

A modelo e dançarina Tamires Assis, atua como guia do levantador David Assayag, também do Boi Garantido. Ela publicou fotos curtindo o início da festividade, que teve um show do Thiaguinho.

Sem rodeios, Davi Brito comentou na foto de Tamires e demonstrou interesse de ter uma aproximação com ela. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", disse. Ele foi correspondido por Tamires, que declarou: "Lindo do meu coração".

Assim como Davi, outros ex-BBBs foram até o Amazonas para conhecer as belezas e a cultura do Festival de Parintins. A tradicional comemoração dos bois Garantido e Caprichoso ganhou mais visibilidade através da cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que falou sobre o assunto durante o confinamento do reality show global.