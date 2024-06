Davi Brito abre o jogo sobre relacionamento com influencer | A TARDE

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, abriu o jogo sobre o seu suposto relacionamento com a influenciadora Bárbara Contreras. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-motorista de aplicativo, que recentemente se separou de Mani Reggo, afirmou que sua relação com Contreras era apenas de amizade.

“Era amizade [com Bárbara Contreras], amiga mesmo, fomos lá no restaurante conversar, nada de mais”, iniciou. Davi disse que está focado em sua carreira e nos planos que tem na vida. “Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer”, disse ele.

Na ocasião, ele contou ainda que a vida dele mudou após a passagem pelo BBB 24. Segundo ele, “está sendo bastante bacana” e que está “aproveitando as oportunidades, fazendo meus planos e projetos”.

“Aonde eu vou as pessoas realmente gostam muito de mim, me abraçam bastante. Elas compraram a minha história. Estou aproveitando para curtir um pouco, espairecer, descansar e relaxar”, afirmou.

Davi também falou sobre a sua ida ao Rio Grande do Sul, estado atingido por uma catástrofe natural. O baiano foi acusado nas redes sociais de usar o ocorrido para se promover.

“Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias. […] Olhar a cidade debaixo d’água, ver todos os bens perdidos das pessoas, elas sem saber para onde ir e o que fazer. Pessoas pedindo socorro. Ver as pessoas perdendo os seus bens é muito triste”, declarou.

