Globo decide renovar contrato de Davi mesmo após polêmicas | A TARDE

A TV Globo decidiu renovar o contrato do baiano Davi Brito. Mesmo após diversas polêmicas e a perda de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o vencedor do Big Brother Brasil 2024 deverá ter sua relação com a emissora, que se encerra no primeiro semestre, estendida até o final do ano.

De acordo com o portal F5, a avaliação da Globo é que a perda de seguidores é natural no período pós BBB e Davi ainda possui um alto engajamento nas redes sociais, o que a emissora não despreza.

Davi se envolveu em polêmicas recentes, quando foi ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas atingidas pelas enchentes. O ex-BBB foi criticado ao fazer diversos vídeos durante os salvamentos.

Por outro lado, o documentário “Davi: Um Cara Comum da Bahia” teve um bom desempenho no aplicativo Globoplay, se mantendo entre as produções mais assistidas do serviço de streaming.

No curto prazo, a Globo não possui planos para a utilização de Davi em projetos artísticos, mas deseja mantê-lo disponível para participações em programas da emissora como convidado. A renovação contratual deve ser assinada nas próximas semanas.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria jurídica de Davi Brito disse desconhecer a informação de que o contrato com a Globo está para ser renovado.

