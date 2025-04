Davi Brito é condenado a dividir fortuna do BBB com Mani

O ex-casal - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Mani Reggo saiu vitoriosa em um processo judicial no qual buscava o reconhecimento da união estável com o ex-BBB Davi Brito. A decisão, proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante a ela metade de tudo o que o campeão do Big Brother Brasil 24 conquistou durante o programa. A informação foi divulgada no mesmo dia em que o baiano anunciou que será pai pela primeira vez.

Segundo apuração do Alô Alô Bahia, a sentença foi emitida na última sexta-feira, 4, em primeira instância. Com isso, Mani poderá ter acesso a parte do valor total de R$ 3 milhões, que inclui o prêmio em dinheiro de R$ 2,92 milhões e dois carros de luxo — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados em aproximadamente R$ 700 mil no total.

Apesar da derrota judicial, o ex-BBB ainda pode recorrer da sentença.

Davi Brito vai ser pai

O dia foi bastante movimentado para Davi Brito. Ele usou suas redes sociais para anunciar que sua namorada, Adriana Paula, está à espera do primeiro filho do casal. O campeão do BBB 24 abriu uma live em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 8, e contou detalhes sobre a gestação da amada.

“Vocês iam ver, alguém ia tirar foto e eu preferi vim e falar aqui sobre isso e assim gente é de extremo carinho que eu tô aqui expressando essa alegria. No dia eu fiquei tão alegre e não consegui acreditar que ela estava grávida”, disse.