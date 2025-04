Filha de Dynho Alves recebe vídeo erótico do pai e mãe se revolta

Dynho Alves e MC Mirella gravaram um vídeo erótico juntos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O vazamento do vídeo íntimo de Dynho Alves e MC Mirella trouxe algumas consequências para a vida pessoal do casal. Ex-mulher do dançarino, Du Silveira fez um desabafo, nesta terça-feira, 8, e revelou que a filha deles, Esther Alves, recebeu o link da gravação erótica do pai com a madrasta.

“Ela sempre pede para colocar o Instagram dela no celular dela (ela mexe pouco no celular, inclusive está guardado no meu bidê). O tempo que ela mais usou foi quando foi para a casa do pai. Então tá aí o porquê eu não deixo ela mexer em redes sociais. Ela tem WhatsApp e, quando mexe, é sob minha supervisão. O mundo é podre, tem pessoas maldosas e sem noção!!”, escreveu ela.

Na print da conversa, é possível ver a conversa de um rapaz com a garotinha, de apenas 8 anos de idade, em que ele envia o link de uma matéria que falava sobre o vídeo dele com Mirella, em que os dois aparecem fazendo sexo no quarto.

“Mandei o conteúdo de seus pais fazendo coisas, se expondo para o mundo todo. Só para você entender um pouquinho. Imagina seus pais gravarem um vídeo transando e você acabar vendo o vídeo que vazou. Isso acontecerá na vida dela em algum momento, até porque eles são bem famosos”, justificou o rapaz que enviou a matéria.

Indignado, o atual marido da mãe de Esther detonou o dono do perfil. “Ô, moleque, isso que você está fazendo é coisa de tarado. Não existe você mandar um link para uma criança de 8 anos. Se ela vai ver isso ou não, não é direito seu dizer, e muito menos para ela. Está pensando que você é quem pra mandar essas coisas aqui”, disparou.