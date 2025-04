Influenciadora procura “mordomo de bumbum” e salário impressiona

Gracie Bon chamou a atenção nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora e modelo plus size Gracie Bon chamou a atenção nas redes sociais ao anunciar que está procurando um “mordomo de bumbum”. Ela quer alguém para ajudá-la no trabalho com essa parte do corpo e revelou estar disposta a pagar cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 59 mil) por mês.

A mulher, que tem 28 anos e vive no Panamá, revelou que seu quadril mede 138 cm. No vídeo em que explica a decisão de contratar alguém, ela também detalhou os motivos.

“As pessoas sempre me perguntam como eu me cuido. Por isso, estou abrindo uma vaga para um mordomo de bumbum, que viajará comigo para onde eu for. Vou pagar US$ 10 mil por mês, mas é bom saber que o trabalho não é simples”, ressaltou Gracie Bon em um vídeo em seu Instagram.

Porém, ela disse que essa pessoa terá que ajudar na limpeza da casa, cozinhar e dirigir. “O mais importante é que me ajudará a alcançar lugares que não consigo”, acrescentou. Ela conta com mais de 10 milhões de seguidores.

Conteúdos adultos e formação

Formada em engenharia, Gracie Bon vende conteúdo adulto atualmente. Ela já enfrentou problemas sérios devido à obesidade no passado. A mulher já revelou ter pesado algo em torno de 135 kg.

“Aos 21 anos, eu pesava 135 kg e amava meu corpo. Muitas pessoas me disseram: ‘Se você realmente se amasse, não teria ficado assim e não teria mudado’”, finalizou.