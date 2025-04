Carlinhos Maia compra carro milionário e ostenta veículo; veja

Carlinhos Maia comprou uma Ferrari - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Carlinhos Maia comprou uma Ferrari para compor a sua coleção de veículos de luxo. O empresário, que mora em uma mansão luxuosa em Alphaville, em São Paulo, contou com a presença de vizinhos famosos — como Wesley Safadão, Tirullipa e Kaká Diniz, marido da sertaneja Simone Mendes — para acompanhar a chegada do carrão nessa segunda-feira, 7.

A Ferrari chegou na casa do famoso dentro de um caminhão. Carlinhos não quis mostrar a aquisição. Ele preferiu deixar as pessoas curiosas, mas ao que parece a novidade possui relação com o reality digital ‘Rancho do Maia’. Segundo o alagoano, o automóvel não fará parte de um sorteio.

“Essa Ferrari é o design e modelo mais bonito. Ela está com PPF, uma película que a deixa toda protegida”, contou o vendedor que entregou o veículo.

Eufórico, o influenciador disse: “Bonita? Vem ver! Só faltava ela. Pronto! Agora completei a coleção. Vou mostrar para vocês só daqui a alguns dias, porque essa Ferrari tem a ver com o próximo ‘Rancho’. Não, não vai ser sorteada nem nada não. Vocês não mostraram nada, não, né? Ela é linda demais! O que estão achando, meninas? Que coisa linda esse carro!”.

Carlinhos Maia seguiu: “É o mais bonito de todos da Ferrari. Eu não posso mostrar agora, não. Vai ser só daqui a 10 dias. Vou mostrar por dentro, né? É um carrão? Mereço?”.

“Ei, que carro lindo da p****! Eu tive uma bem velha, não tinha nem bluetooth, mas era uma Ferrarizona. Essa não era do carrinho da criança? Da Hot Wheels? Não é? Foi por isso que eu comprei essa”, disse o criador de conteúdo digital.

Coleção de Carlinhos Maia

A nova Ferrari de Carlinhos vai fazer parte de uma coleção impressionante, que conta com uma Lamborghini, uma McLaren para o puro prazer da velocidade, um Jeep para aventuras off-road e um Range Rover blindado para a segurança em qualquer trajeto. Além disso, Carlinhos é dono de um jatinho particular, avaliado em cerca de R$ 7,5 milhões, com capacidade para um piloto e três passageiros.