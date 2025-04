Influenciadora famosa vai parar na emergência após ensaio sensual na neve

Influenciadora posou de biquíni em temperaturas congelantes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ensaio sensual da influenciadora Ravena Hanniely acabou não saindo como o esperado. Isso porque ela decidiu ousar durante as férias em uma estação de esqui na Espanha. A mulher posou de biquíni em temperaturas congelantes de até -10 °C e foi parar na emergência.

Logo após as fotos, Ravena, que tem 24 anos, precisou receber atendimento médico devido à exposição ao frio intenso. Tudo isso porque ela decidiu acompanhar uma das trends mais populares do momento.

“Eu queria algo marcante, diferente. Me planejei, preparei tudo com cuidado, mas o frio era muito mais intenso do que eu imaginava. No começo, parecia suportável, mas depois comecei a sentir o corpo travando”, contou Ravena.

A sessão aconteceu em Sierra Nevada, no sul da Espanha, onde ela passava alguns dias de descanso com amigos.

Ravena disse que passou bastante tempo tentando ajustar cenário, iluminação e poses até conseguir o resultado ideal. “Eu fiquei insistindo na foto perfeita por mais tempo do que deveria. Foi aí que comecei a perder a sensibilidade, especialmente no bumbum. Estava tão dormente que comecei a me desesperar e fui direto para a emergência”, contou.

Ela completou: “A gente se empolga com as ideias e esquece dos riscos. Foi bonito, sim, mas também muito perigoso. Fica o alerta pra quem pensa em entrar nessas trends sem se preparar. O clique até veio, mas o perrengue veio junto”.

