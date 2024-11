Filha de Petkovic vira funkeira e faz ensaio sensual em favela do Rio

Ana toca guitarra e piano - Foto: Reprodução

Filha do ex-jogador e ídolo do Vitória Dejan Petkovic, Ana Petkovic tirou a cidadania brasileira. Para celebrar o momento, ela fezum ensaio sensual na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, e anunciou que vai estrear uma carreira musical no funk.

“Desde cedo, o Brasil me acolheu com uma paixão que só quem vive entende. Cresci vendo meu pai ovacionado nos estádios, e foi nessa energia que me apaixonei pela cultura e pela música brasileira. Foi um processo muito burocrático para emitir minhas novas documentações, mas agora eu sou oficialmente brasileira e posso garantir que vou reverter toda essa felicidade que estou vivendo para meus fãs nos meus novos lançamentos, eu quero levar a cultura brasileira para outros países e mostrar o que tem de melhor por aqui”, afirmou a cantora, que tem 26 mil seguidores nas redes sociais.

Nascida em Madri, mas criada no Rio de Janeiro, Ana, de 27 anos, fala português fluentemente, além de inglês, espanhol e sérvio. Na parte musical, ela toca piano e guitarra.

Ana estreou na música em 2017 com um álbum voltado para a MPB, mas seu mais recente trabalho como cantora, "Lâmia", mistura sensualidade, empoderamento e a batida envolvente do funk. Já o novo trabalho musical é retratado no ensaio na favela.

"Eu queria muito que esse ensaio fosse mais que uma estética, mas uma forma de mostrar o respeito e a admiração que tenho por essa cultura. Trabalhei com profissionais locais que conhecem essa realidade de perto, e o apoio que recebi do pessoal do Vidigal foi incrível. Já venho trabalhando com artistas da região há um tempo, e não tinha lugar e momento melhor pra fazer isso. Foram mais de seis horas de produção intensa, muita mão na massa, e eu adorei cada segundo!", conta Ana.