Andressa Urach vai parar no hospital; saiba motivo

Andressa Urach passou por exames - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach precisou ir até o hospital nessa segunda-feira, 7, após sentir um forte mal-estar nos últimos dias. A famosa deu detalhes do que aconteceu em stories publicados no Instagram.

Ela surgiu na rede social com a voz um pouco rouca. “Estou falando assim porque estou com muita dor no peito. Acho que pegamos alguma virose, eu e minha funcionária. A gente tá com bastante dor no corpo, diarreia. Com essa mudança de clima parece que tá tendo surtos de virose. Vamos ver se não é dengue, corona…”, disse.

No hospital, a loira atualizou o seu quadro clínico e tranquilizou os seguidores. “Eu e a Mari, já estamos no hospital para fazer os exames e tomar as medicações. Acho que é alguma virose! São cinco dias já com sintomas, só viemos porque já não aguentávamos mais. Estamos desidratadas já... o hospital é ótimo, já estamos sendo cuidadas”, afirmou.

Depois, Andressa revelou que a sua funcionária foi diagnosticada com dengue, mas nela não foi identificado o vírus.

Carreira na política

Andressa Urach anunciou recentemente que abandonou os ideais políticos de direita com os quais ela se identificava. Ela, que tem dito que pretende ser candidata a deputada federal por São Paulo nas próximas eleições, afirmou ter entendido que as pessoas de direita não lhe acolheriam por conta do seu comportamento. Ela ainda pediu recomendações de partidos, e disse ainda não ter escolhido.

“Todo mundo sabe que eu era de direita. Mesmo respeitando eles, eles nunca me aceitariam como eu sou. Somos diferentes e precisamos respeitar as diferenças”, iniciou Urach.

A famosa completou: “Nunca vou me moldar para encaixar em algum lugar. Ou mudar para ser aceita. Ainda não escolhi o partido que pretendo ser pré - candidata para deputada federal por SP e não queria ter que escolher lado nenhum, mas infelizmente na política não é assim [...] Só quero ajudar as pessoas e cumprir o meu chamado”.