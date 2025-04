Andressa Urach anuncia candidatura política e pede sugestão a fãs

Andressa Urach revelou que seguirá com a candidatura de deputada federal - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a falar sobre sua candidatura política para as eleições de 2026. A influenciadora publicou um desabafo em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 3, e pediu sugestões de partidos políticos aos seguidores.

“Aos meus seguidores e às pessoas que gostam de mim e concordam com as coisas que eu acredito, gostaria que vocês me indicassem partidos que acham que eu devo fazer parte. Vou ter reuniões com algumas siglas, mas quero algo no centro ou centro-esquerda, pois me identifico mais com essas ideias”, disse ela.

A loira ainda confessou que pretende se tornar deputada federal e garantiu que trabalhará com a verdade. “A gente sabe que não dá para botar a mão no fogo por ninguém, mas quero a opinião de quem entende de política e pode me dar essa informação”, disparou.