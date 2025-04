Bruna Biancardi e Neymar promovem encontro de casais cristãos

Neymar e Bruna ignoraram as polêmicas de traição - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi e Neymarmostraram que já superaram as polêmicas de traição. Os dois posaram lado a lado durante um encontro de casais cristãos, que aconteceu nesta quarta-feira, 2, na mansão do atleta, em Santos, litoral de São Paulo.

O registro foi publicado pelo cantor gospel Daniel Berg, que contou detalhes do evento religioso. “Vivemos algo lindo em Jesus e essa noite ficará marcada em nossos corações!!!‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭3‬ Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres…”, escreveu ele na legenda da publicação.

Esse é um dos primeiros registros da modelo ao lado do craque do Santos, que foi acusado de se relacionar sexualmente com a acompanhante de luxo Any Awuada durante uma festa promovida por um dos amigos próximos dele, chamados de ‘parças’.