Atriz revela que era excluída nos bastidores de Chiquititas

A atriz contou que as outras crianças não gostavam dela - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Júlia Gomes surpreendeu os fãs ao revelar que era excluída nos bastidores da novela ‘Chiquititas’, do SBT. A atriz, que interpretou a personagem Marian, concedeu uma entrevista ao podcast ‘Hora do Date’ e contou que as crianças não falavam com ela após o fim das filmagens.

“Me excluíam do elenco. Hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas na época era muito forte para mim, eu sofri muito nessa questão porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava, para mim estava muito legal. Mas, na verdade, não foi bem assim”, disse ela.

“Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou, tipo assim... Sabe quando a criança é maldosa? Quer excluir o outro”, completou.

A artista ainda revelou que ficou muito chateada com a situação, pois era perceptível. “Quando eu era menor, eu fiquei muito chateada. Quando eu entrava, era um silêncio. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo”, concluiu ela.