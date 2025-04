Esposa de ator global pede demissão para salvar o casamento

A esposa do ator global contou que a decisão salvou seu casamento - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

A esposa doator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, revelou que, em um momento da vida, abandonou o emprego para conseguir salvar o seu casamento. Em uma rede social, a influenciadora falou sobre o começo da relação com o marido e disse que precisou pedir demissão para se dedicar ao seu matrimônio.

“Há 10 anos eu tomei uma decisão que podia custar o meu casamento. Eu precisava escolher: continuava no meu concurso público, uma vaga que tinha sido super difícil de conquistar, ou eu pedia demissão e me mudava para outra cidade para acompanhar meu marido em um trabalho novo”, iniciou.

“A decisão era difícil. Eu morava na cidade que eu mais amava, ganhava bem, trabalhava só 6 horas por dia e sabia que podia ser muito feliz ali. E mais: a maioria das pessoas achava uma loucura alguém pedir demissão de um concurso, ainda mais tendo dois filhos pequenos”, seguiu explicando.

Letícia estava enfrentando uma crise no casamento e contou como tomou a decisão de largar a carreira e investir na família. “Só que eu estava meio que em uma crise, bem dividida assim. E fiz o que eu sempre faço para pensar com clareza: fui correr. Fui para o Parque da Cidade, em Brasília, e dei a maior volta que tem lá. São 10 km. Só que, quando eu terminei, ainda não tinha decidido. Então, resolvi dar outra volta. 20 km depois, eu sabia o que tinha que fazer. Fui embora, porque trabalho a gente arranja outro. Concurso a gente passa de novo, mas a minha família e o meu casamento são os únicos que são para vida toda”, declarou a mulher que é casada com Juliano há 16 anos e hoje têm seis filhos com ele.

"Eu me demiti, mudei de área, comecei a estudar moda, trabalhei nas maiores revistas do Brasil, criei a minha própria revista, viajei pelo mundo, fiquei feliz, continuei casada e a gente teve mais filhos. E lá se vão 16 anos juntos", finalizou.

A publicação chamou atenção dos seguidores e dividiu opiniões. “Fiz a mesma opção que a sua, não me arrependo, aliás, devia ter feito isso antes! Foram incontáveis bênçãos e providência de Deus no nosso casamento”, declarou a primeira. “Uau! A melhor decisão da sua vida!”, apoiou outra.