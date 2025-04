Noiva, Juliette revela quantos filhos quer ter: "Desafio"

Juliette e o noivo Kaique Cerveny - Foto: Reprodução | Instagram

Juliette abriu o coração e falou sobre a possibilidade de ter filhos com o noivo, Kaique Cerveny. A campeã do BBB 21 concedeu uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’ e fez um desabafo sobre o processo de gerar um bebê, deixando claro que é muito mais fácil para o pai do que para a mãe.

“Se eu fosse o pai, já teria cinco meninos. É pra ser pai? Eu quero! Mas, quando é pra ser mãe, tem que passar nove meses com o bebezinho… Como é que ele vai sair?”, disse ela, arrancando risos da apresentadora Tatá Estaniecki.

Entretanto, a morena confessou que está pronta para gerar o primeiro filho, ou filha, do casal, porém, não agora. “Eu não tenho medo de ser mãe, mas o processo acho um desafio. Eu quero, mas não agora”, explicou.

A famosa ainda aproveitou para revelar que gostaria de ter um casal de gêmeos. “Eu congelei os óvulos para me planejar. Se for natural, Deus que manda. Mas se não, vou inseminar logo dois para eu ter de uma vez só, gêmeos”, concluiu.