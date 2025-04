Após críticas a Bella Campos, Globo surpreende com atitude inesperada - Foto: Globo

A Globo surpreendeu o público ao criar um perfil oficial para Maria de Fátima, personagem de Bella Campos no remake de Vale Tudo. A iniciativa acontece em meio às críticas à atuação da atriz na novela.

O perfil @fatimaaciolireal foi lançado na noite de quarta-feira, 2, em parceria com as contas da TV Globo, do gshow e da autora Manuela Dias. Essa estratégia já foi utilizada antes pela emissora, como no caso de Vivi Guedes, vivida por Paolla Oliveira em A Dona do Pedaço.

Na trama, Maria de Fátima é uma jovem de Foz do Iguaçu que, movida por ambição, vende a casa da família e parte para o Rio de Janeiro em busca de fama e uma vida luxuosa.