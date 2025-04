Andressa Urach revela transtorno do filho e desabafa sobre desafios

Influenciadora também destacou a importância do apoio familiar - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre os desafios enfrentados ao cuidar de seu filho caçula, Leon, diagnosticado com autismo. No vídeo publicado nesta terça-feira,2, em comemoração ao Dia da Conscientização do Autismo, a influenciadora abriu o coração e falou sobre o diagnóstico de seu filho, que tem 3 anos.

A ex-Fazenda contou que, antes da confirmação do laudo há três meses, a família já havia notado sinais como atraso na fala e na locomoção de Leon. Embora o diagnóstico tenha sido um choque inicial, Andressa revelou que se sente privilegiada por poder oferecer ao filho tratamento adequado.



"Graças a Deus, eu escolhi um bom pai para o meu filho, apesar de ele ter tirado o bebê de mim. Hoje, eu entendo que, de certa forma, ele tem mais tempo para cuidar do meu bebê", afirmou.

A influenciadora também destacou a importância do apoio familiar, mencionando o papel fundamental do ex-marido, que leva Leon à terapia, ao colégio e cuida dele quando ela está ocupada com o trabalho. A ainda citou a ex-sogra, que cuida do menino enquanto ela e o pai dele trabalham.

"A rede de apoio tem sido essencial. O pai dele que disponibiliza tempo para levá-lo à terapia, ao colégio e buscá-lo. Minha ex-sogra, que não trabalha, cuida 100% do Leon enquanto o pai dele trabalha e eu trabalho", contou.

Apesar das dificuldades, Andressa afirmou que Leon recebe acompanhamento especializado e frequenta uma escola adaptada às suas necessidades. Ela ressaltou, no entanto, que nem todas as famílias têm a mesma sorte. "Eu tenho condições de pagar um plano de saúde, onde ele faz terapia várias vezes por semana. Mas 80% da população brasileira não tem essa estrutura", destacou.

Com um forte compromisso social, Andressa revelou ainda seus planos políticos. Ela pretende se candidatar a deputada federal no próximo ano e uma das suas principais bandeiras será a luta pelas famílias que não têm recursos para garantir um tratamento adequado para crianças autistas.

"O mundo não está preparado para uma criança autista. Acho que as crianças não têm que se adaptar ao mundo, o mundo é que tem que se adaptar a elas", finalizou.