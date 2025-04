Suposta amante de Neymar revela interesse em marido de MC Mirella

Any Awuada alfinetou MC Mirella e revelou interesse em Dynho Alves - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A acompanhante Any Awuada, que ficou conhecida como suposta amante de Neymar após se envolver em um escândalo com o jogador, voltou a causar polêmica. Dessa vez, ela alfinetou MC Mirella e revelou interesse no marido dela, o dançarino Dynho Alves. A declaração aconteceu nesta quarta-feira, 2.

A briga teve início após Mirella publicar um vídeo em suas redes sociais rebatendo comentários de Any, que havia comemorado o primeiro lugar em vendas em uma plataforma de conteúdo adulto.

Sem citar nomes, Mirella contestou as alegações, afirmando que a influencer estaria tentando ganhar visibilidade na mídia após a polêmica com Neymar. Ela também rebateu a informação de que Any seria a líder de vendas na plataforma, garantindo que seu próprio perfil está há três meses entre os mais consumidos do site.

Ao ficar sabendo das falas da mulher de Dynho, Any decidiu soltar o verbo também e chegou a “oferecer ajuda” com o marido dela.

“Mirellinha, fica bem quietinha aí, que eu te conheço desde a época em que você roubava o namorado da Amanda, que você dizia ser sua melhor amiga. Amor, fica tranquila, mulheres não competem entre si, mulheres se ajudam. Inclusive, se você quiser ajuda com o Dynho, pode me chamar, tá bom?”, debochou a acompanhante.

Vale lembrar que recentemente vazou na web um vídeo de sexo explícito de MC Mirella e Dynho Alves.

Amante de Neymar?

A criadora de conteúdo adulto Any Awuada afirmou que teve relações íntimas com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. O evento ocorreu em uma chácara da região, onde o helicóptero do jogador foi avistado.

A assessoria de Neymar, porém, negou sua participação na festa, alegando que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Any contou que foi contratada, junto com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos no evento. Além disso, ela falou que os celulares das participantes foram recolhidos e que só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem ao local da festa.

A suposta amante relatou ainda que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens presentes participavam e distribuíam fichas para as mulheres. A festa teria sido interrompida quando a esposa de um dos organizadores chegou ao local e causou um tumulto, tornando a situação constrangedora.

Ela também confirmou ter se relacionado com Neymar naquela noite, junto com mais uma mulher. Uma semana após o escândalo ser exposto, a garota de programa usou suas redes sociais para afirmar que estava grávida, sem revelar quem seria o pai da criança que está esperando.