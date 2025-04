Suposta amante de Neymar expõe novo famoso com quem teria ficado

Além de Neymar, a acompanhante já expôs outros dois famosos - Foto: Reprodução | SBT | Instagram | Mais Novela

Após a suposta amante de Neymar, Any Awuada, que ficou nacionalmente conhecida após revelar um suposto encontro íntimo com o jogador dos Santos, expôs mais um famoso com quem teria se envolvido.

Nas redes sociais, a acompanhante publicou fotos ao lado do influenciador e empresário Ruyter Poubel que acumula mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem juntos, e Any faz questão de mostrar a mansão onde o empresário reside.

Na legenda da publicação, Any provocou: “Se tem foto…” Além de Neymar e Ruyter, a acompanhante já expôs outros dois famosos. Quem também já foi exposto foi o funkeiro MC Paiva. No vídeo, os dois aparecem sentados, conversando, e a acompanhante usou uma legenda de duplo sentido: “Que saudade da minha cadeira favorita”, em referência ao músico.