Neymar toma atitude contra suposta amante: "Fez história"

Any Awuada debochou de Neymar - Foto: Reprodução | Instagram

A suposta amante de Neymar, Any Awada, veio a público falar novamente sobre o envolvimento com o jogador neste domingo, 30. Ela revelou que o craque a bloqueou do Instagram e debochou da situação.

Nas imagens, a acompanhante aparece mostrando um print dizendo que ela não pode mais acessar o perfil do atleta do Santos. Além disso, ela brinca com o fato: “Uma mulher que fez um homem bloquear ela, essa sim fez história”.

Os internautas entraram na brincadeira, comentando: “Essa não fez só história, fez um roteiro e ainda ganhou muitos seguidores”. Outro expressou sua curiosidade de quem seria o pai do filho de Any: “Tô curiosa para saber é sobre o pai desse bebê”.